Касаткина крупно уступила Пуиг во втором круге «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от представительницы Пуэрто-Рико Моники Пуиг в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
- ©AFP7/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 3:6, 1:6.
В следующем круге Пуиг сыграет с полячкой Игой Свёнтек, которая победила китаянку Ван Цян.
Ранее Новак Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
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