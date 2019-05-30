Касаткина крупно уступила Пуиг во втором круге «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от представительницы Пуэрто-Рико Моники Пуиг в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Касаткина крупно уступила Пуиг во втором круге «Ролан Гаррос»
  • ©AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 3:6, 1:6.

В следующем круге Пуиг сыграет с полячкой Игой Свёнтек, которая победила китаянку Ван Цян.

Ранее Новак Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить