«Трактор» подписал контракт с экс-игроком НХЛ Седлаком

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Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Лукаш Седлак подписал контракт с челябинским «Трактором».
«Трактор» подписал контракт с экс-игроком НХЛ Седлаком
  • ©Adam Lacy/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт «Трактора», челябинский клуб подписал двухлетнее соглашение с чешским нападающим Лукашем Седлаком. 26-летний форвард в прошлом сезоне провёл 47 матчей в НХЛ за «Коламбус», набрав 6 очков (4 + 2).

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» сумел занять место в зоне плей-офф, но в первом же раунде проиграл «Автомобилисту» со счётом 0:4 в серии.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» отдаст Ткачёва в СКА в обмен на права на Сошникова.

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