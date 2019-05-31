«Трактор» подписал контракт с экс-игроком НХЛ Седлаком

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Лукаш Седлак подписал контракт с челябинским «Трактором».

Как сообщает официальный сайт «Трактора», челябинский клуб подписал двухлетнее соглашение с чешским нападающим Лукашем Седлаком. 26-летний форвард в прошлом сезоне провёл 47 матчей в НХЛ за «Коламбус», набрав 6 очков (4 + 2).

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» сумел занять место в зоне плей-офф, но в первом же раунде проиграл «Автомобилисту» со счётом 0:4 в серии.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» отдаст Ткачёва в СКА в обмен на права на Сошникова.