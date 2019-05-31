СМИ: «Салават Юлаев» отдаст Ткачёва в СКА в обмен на права на Сошникова

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Уфимский «Салават Юлаев» планирует обмен игроками с санкт-петербургским СКА.
СМИ: «Салават Юлаев» отдаст Ткачёва в СКА в обмен на права на Сошникова
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Как сообщает «Чемпионат», форвард «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников, права на которого принадлежат ЦСКА, перейдёт в уфимский клуб, а армейцы в обмен на него получат нападающего Владимира Ткачёва, находящегося в статусе ограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне Ткачёв набрал 26 (5 + 21) очков в 53 играх регулярного чемпионата КХЛ и 10 (4 + 6) в 17 матчах плей-офф.

Сошников в сезоне-2018/19 сыграл в 16 матчах — пять в НХЛ и 11 в АХЛ, записав в свой актив 6 (3 + 3) очков, при этом в НХЛ он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что СКА выменял лучшего вратаря МЧМ по хоккею Кочеткова.

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