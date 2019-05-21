СКА выменял лучшего вратаря МЧМ по хоккею Кочеткова

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Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и «Сочи» произвели обмен вратарями.
СКА выменял лучшего вратаря МЧМ по хоккею Кочеткова
  • © Крис Бэрри
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт СКА, клуб в результате обмена получил голкипера Петра Кочеткова. 19-летний страж ворот в составе сборной России был признан лучшим вратарём молодёжного чемпионата мира. В КХЛ Кочетков дебютировал 1 октября 2018 года в матче с «Йокеритом».

В «Сочи» отправился 24-летний воспитанник СКА Никита Богданов. Вратарь пока не выступал за первую команду клуба.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» подписал контракт с хоккеистом Кристианом Хенкелем.

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