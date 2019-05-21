«Ак Барс» подписал контракт с хоккеистом Хенкелем

Короткая ссылка
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» пополнил свои ряды защитником сборной Белоруссии Кристианом Хенкелем.
«Ак Барс» подписал контракт с хоккеистом Хенкелем
  • © Aleksey Fokin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Хенкель — прогрессирующий молодой защитник, к 23 годам он имеет стабильный опыт выступления в КХЛ и на мировых первенствах. Совместно с тренерами мы изучили его возможности, рассчитываем на его постоянное присутствие в основном составе. У Кристиана белорусское гражданство, поэтому он не считается легионером в КХЛ», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов официальному сайту клуба.

В прошлом сезоне, выступая за минское «Динамо», Хенкель провёл 59 матчей в КХЛ, набрав 14 очков (4 + 10).

Ранее сообщалось, что двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить