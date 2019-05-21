«Ак Барс» подписал контракт с хоккеистом Хенкелем

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» пополнил свои ряды защитником сборной Белоруссии Кристианом Хенкелем.

«Хенкель — прогрессирующий молодой защитник, к 23 годам он имеет стабильный опыт выступления в КХЛ и на мировых первенствах. Совместно с тренерами мы изучили его возможности, рассчитываем на его постоянное присутствие в основном составе. У Кристиана белорусское гражданство, поэтому он не считается легионером в КХЛ», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов официальному сайту клуба.

В прошлом сезоне, выступая за минское «Динамо», Хенкель провёл 59 матчей в КХЛ, набрав 14 очков (4 + 10).

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