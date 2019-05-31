Шакири заявил, что игроки «Ливерпуля» хотят выиграть ЛЧ для Клоппа

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги чемпионов.

«Юрген Клопп всегда расслаблен. Мы всегда веселимся во время и после тренировок. Юрген очень позитивный человек. Он делает абсолютно всё для нас, как и мы для него. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов специально для Клоппа», — приводит слова Шакири TalkSPORT.

Он отметил, что предстоящий соперник — «Тоттенхэм», является топ-командой.

«Они показали всему миру, насколько они хороши. Игра будет сложной, но мы уверены в себе. Нам дано всего лишь 90 минут, так что случиться может всё, что угодно», — добавил хавбек.

27-летний Шакири перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года. В его активе 6 голов и 5 результативных передач в 30 матчах за мерсисейдцев, из них в четырёх встречах в рамках Лиги чемпионов о отдал 4 голевых паса на партнёров по команде.

Ранее сообщалось, что Клопп не считает «Ливерпуль» фаворитом финала ЛЧ с «Тоттенхэмом».