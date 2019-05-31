Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.

«Это был сложный и неоднозначный сезон, в котором мы испытали радость побед и горечь поражения, но теперь это история. Довольны ли мы результатом? Нет, недовольны. У нас хорошая команда, и мы хотели большего», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

Он отметил, что команда стремилась победить в Кубке России, но потерпела, по его словам, самое досадное поражение от «Локомотива» в ответной встрече 1/2 финала.

«В Российской премьер-лиге, я считаю, мы могли выступить лучше», — добавил функционер.

По итогам сезона в РПЛ «Ростов» занял девятое место, набрав 42 очка в 30 матчах.

Ранее стало известно расписание летнего Кубка «Матч Премьер».