Кузнецов назвал ситуацию с видео уроком для себя

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг нашумевшего видео с его участием.
Кузнецов назвал ситуацию с видео уроком для себя
  • ©Keith Gillett/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Хотя я никогда в своей жизни и карьере не принимал запрещённых наркотиков, я хотел бы публично извиниться перед «Вашингтоном», моими товарищами по команде, нашими болельщиками и всеми остальными за то, что поставил себя в плохую ситуацию. Это урок для меня», — приводит слова Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Форвард «Кэпиталз» попал на видео, в котором показаны спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» принял объяснения Кузнецова относительно скандального видео с его участием.

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