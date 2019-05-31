Кузнецов назвал ситуацию с видео уроком для себя

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг нашумевшего видео с его участием.

«Хотя я никогда в своей жизни и карьере не принимал запрещённых наркотиков, я хотел бы публично извиниться перед «Вашингтоном», моими товарищами по команде, нашими болельщиками и всеми остальными за то, что поставил себя в плохую ситуацию. Это урок для меня», — приводит слова Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Форвард «Кэпиталз» попал на видео, в котором показаны спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» принял объяснения Кузнецова относительно скандального видео с его участием.