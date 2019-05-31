Кузнецов назвал ситуацию с видео уроком для себя
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- globallookpress.com
«Хотя я никогда в своей жизни и карьере не принимал запрещённых наркотиков, я хотел бы публично извиниться перед «Вашингтоном», моими товарищами по команде, нашими болельщиками и всеми остальными за то, что поставил себя в плохую ситуацию. Это урок для меня», — приводит слова Кузнецова пресс-служба НХЛ.
Форвард «Кэпиталз» попал на видео, в котором показаны спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» принял объяснения Кузнецова относительно скандального видео с его участием.