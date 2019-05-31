Немецкий журналист: Россия богата на талантливых футболистов

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Немецкий журналист и болельщик дортмундской «Боруссии» с 40-летним стажем Фредди Рёккенхаус рассказал, что нужно делать, чтобы в российском футболе появилась талантливая молодёжь, способная бороться за медали чемпионатов мира и Европы.
Немецкий журналист: Россия богата на талантливых футболистов
  • РИА Новости

«Просто необходимо дать им возможность играть, одних тренировок недостаточно. Россия богата на талантливых футболистов. Так, Дортмунд известен своей молодёжью, пусть она и не всегда немецкого происхождения. Тренеры доверяют таким игрокам, как Джейдон Санчо, и это приносит свои плоды. Кроме того, нужно выстраивать систему академий для молодых людей от 14 до 18—19 лет, а также создавать фарм-клубы. Наставники в них должны сознавать, что к юным спортсменам требуется особый подход с функциональной точки», — объяснил журналист в интервью RT.

Рёккенхаус также отметил, что для отладки механизма потребуются годы и запас терпения и следует учиться не только на примере Германии, но и Нидерландов, Франции и Англии.

Ранее эксперт объяснил, почему Клопп не привлекает в «Ливерпуль» немецких футболистов.

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