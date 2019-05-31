Эксперт объяснил, почему в «Ливерпуле» при Клоппе нет немецких футболистов

Немецкий журналист и болельщик дортмундской «Боруссии» с 40-летним стажем Фредди Рёккенхаус объяснил, почему Юрген Клопп не пользуется услугами футболистов-соотечественников.

«Для футболистов деньги не всегда являются определяющим фактором при переходе в другую команду. Например, они учитывают, каковы их шансы заиграть в основном составе, завоевать титул. Кроме того, в любом клубе топ-уровня есть и другие люди, отвечающие за покупку игроков. Мнение Клоппа играет важную, но не единственную роль. Иногда тебе нужен тот или иной футболист, но ты не можешь его приобрести. Так работает трансферный рынок. Поэтому, на мой взгляд, неправильно ставить вопрос так, что он не хочет привлекать в «Ливерпуль» именно немецких игроков», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

Ранее Рёккенхаус рассказал, как изменился тренер Юрген Клопп с тех пор, как закончил работу в дортмундской «Боруссии».