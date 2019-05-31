СМИ: Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента

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Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш покинет московский футбольный клуб «Локомотив» на правах свободного агента.
СМИ: Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, клуб и 33-летний португалец не сумели договориться о продлении контракта, футболист покинет команду по истечении действующего соглашения.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 34 гола и 28 результативных передач в 144 матчах за московский клуб, в составе которого он выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и трижды стал победителем Кубка России.

Ранее сообщалось, что Игорь Денисов завершил карьеру футболиста.

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