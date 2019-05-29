Денисов завершил карьеру футболиста

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру.
Денисов завершил карьеру футболиста
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба юридической компании SILA International Lawyers, представляющей интересы 35-летнего спортсмена.

Отмечается, что никаких дополнительных комментариев ни со стороны компании, ни со стороны Денисова не последует.

Профессиональная карьера хавбека началась в «Зените» в 2001 году. Вместе с командой из Санкт-Петербурга он трижды выиграл РПЛ, по одному разу — Кубок Премьер-лиги и Кубок России, дважды — Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Он также играл за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо». С 2016 года Денисов выступал за «Локомотив», в составе которого стал чемпионом РПЛ, а также дважды завоевал Кубок России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» разорвал контракт с Денисовым по обоюдному согласию сторон.

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