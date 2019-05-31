Фарфан и Куэва включены в заявку сборной Перу на Кубок Америки

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Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва включены в заявку сборной Перу по футболу на Кубок Америки 2019 года.
Фарфан и Куэва включены в заявку сборной Перу на Кубок Америки
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба перуанской национальной команды.

В нынешнем сезоне Фарфан сыграл в 20 матчах за «Локомотив» и записал в свой актив восемь голов и пять результативных передач.

В активе Куэвы, выступающего в бразильском «Сантосе» с февраля 2019 года на правах аренды, один гол и один голевой пас в 23 матчах за «Краснодар». В составе «Сантоса» он сыграл в четырёх встречах, но не отличился результативными действиями.

Соперниками сборной Перу на групповом этапе Кубка Америки станут команды Бразилии, Боливии и Венеусэлы. Турнир пройдёт с 17 июня по 7 июля в Бразилии.

Ранее сообщалось, что Неймар повредил колено на тренировке сборной Бразилии по футболу.

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