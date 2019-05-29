Неймар повредил колено на тренировке сборной Бразилии по футболу
- Reuters
Как сообщает Globo Esporte, 27-летний форвард досрочно завершил тренировку, повредив колено.
Отмечается, что степень серьёзности травмы пока не известна.
Сборная Бразилии проводит тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку Америки, который пройдёт с 14 июня по 7 июля. До старта турнира бразильцы сыграют два контрольных матча с Катаром и Гондурасом.
Ранее стало известно, что Неймар был лишён статуса капитана сборной Бразилии по футболу.