Неймар повредил колено на тренировке сборной Бразилии по футболу

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Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар получил повреждение во время тренировки национальной команды перед матчами Кубка Америки.
Неймар повредил колено на тренировке сборной Бразилии по футболу
  • Reuters

Как сообщает Globo Esporte, 27-летний форвард досрочно завершил тренировку, повредив колено.

Отмечается, что степень серьёзности травмы пока не известна.

Сборная Бразилии проводит тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку Америки, который пройдёт с 14 июня по 7 июля. До старта турнира бразильцы сыграют два контрольных матча с Катаром и Гондурасом.

Ранее стало известно, что Неймар был лишён статуса капитана сборной Бразилии по футболу.

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