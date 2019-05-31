«Торонто» стал четвёртой командой за 40 лет, выигравшей первый матч дебютного финала НБА

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«Торонто Рэпторс» стал четвёртой командой за 40 лет, выигравшей первый матч дебютного финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Торонто» стал четвёртой командой за 40 лет, выигравшей первый матч дебютного финала НБА
  • Reuters

После слияния НБА и Американской баскетбольной ассоциации (АБА) подобное удавалось только трём клубам — «Сиэтл Суперсоникс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс» в сезоне-2005/06. При этом только «Сан-Антонио» сумел выиграть свой дебютный финал.

За всю историю НБА всего 10 раз команды выигрывали дебютную для себя финальную серию: четыре из них пришлись на первые пять лет существования лиги, а последний раз это удалось «Майами Хит» в сезоне-2005/06.

Ранее сообщалось, что «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА.

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