«Торонто» стал четвёртой командой за 40 лет, выигравшей первый матч дебютного финала НБА

«Торонто Рэпторс» стал четвёртой командой за 40 лет, выигравшей первый матч дебютного финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

После слияния НБА и Американской баскетбольной ассоциации (АБА) подобное удавалось только трём клубам — «Сиэтл Суперсоникс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс» в сезоне-2005/06. При этом только «Сан-Антонио» сумел выиграть свой дебютный финал.

За всю историю НБА всего 10 раз команды выигрывали дебютную для себя финальную серию: четыре из них пришлись на первые пять лет существования лиги, а последний раз это удалось «Майами Хит» в сезоне-2005/06.

Ранее сообщалось, что «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА.