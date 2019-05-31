«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
- Reuters
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 118:109 в пользу хозяев площадки.
В составе «Уорриорз» 34 очка записал в свой актив Стефен Карри. Ещё 21 очко набрал Клэй Томпсон.
В составе «Рэпторс» лучшим стал Паскаль Сиакам — 32 очка. Кавай Леонард принёс команде 23 очка, а Марк Гахоль — 20 баллов.
Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Торонто». Вторая игра также пройдёт в Канаде и состоится 3 июня.
Ранее сообщалось, что в НБА изучают вариант проведения ещё одного турнира.