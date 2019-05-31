«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 118:109 в пользу хозяев площадки.

В составе «Уорриорз» 34 очка записал в свой актив Стефен Карри. Ещё 21 очко набрал Клэй Томпсон.

В составе «Рэпторс» лучшим стал Паскаль Сиакам — 32 очка. Кавай Леонард принёс команде 23 очка, а Марк Гахоль — 20 баллов.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Торонто». Вторая игра также пройдёт в Канаде и состоится 3 июня.

Ранее сообщалось, что в НБА изучают вариант проведения ещё одного турнира.