Хохлов рассказал о целях «Динамо» на следующий сезон

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) его команда должна бороться за место в зоне еврокубков.

«Пока рано говорить, насколько изменится «Динамо» к началу следующего сезона. Во-первых, это конфиденциальная информация. Во-вторых, вместо ушедших придут новички. Пока их позиции назвать не могу. Конкретные цели на следующий сезон мы с новым руководством пока не обсуждали. Но уже было озвучено, что команда должна поступательно двигаться вперёд, побороться за место в Лиге Европы, а по возможности — забираться и выше», — цитирует Хохлова VTBRussia.

В прошлом сезоне московское «Динамо» заняло 12-е место в РПЛ, набрав 33 очка.

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