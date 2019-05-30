Орлов выразил сомнение насчёт перехода Дзюбы в клуб АПЛ

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно желания футболиста санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы перейти в клуб Английской премьер-лиги.

«Я думаю, что Дзюба не уедет. Наверное, он хочет играть в Лиге чемпионов, но в первую четвёрку английских команд его не возьмут. Нужно реально смотреть на эти вещи. Всё-таки у Дзюбы уже такой возраст, что нельзя рисковать», — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге.

Также комментатор добавил, что в случае неудачи за рубежом и отсутствия игровой практики футболист может потерять место в составе национальной сборной России и пропустить чемпионат Европы, матчи которого пройдут также в Санкт-Петербурге.

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