Семак объяснил, почему в «Зените» любят футболиста Заболотного

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий команды Антон Заболотный обладает отличной самоиронией, и подчеркнул, что его любят в коллективе.

«Заболотный очень адекватный человек, и мне хотелось бы, чтоб таких людей было как можно больше. И в дебрях Instagram, и вообще. Нужно правильно понимать, как реагировать на высказывания», — цитирует наставника «Фонтанка».

Он отметил, что Заболотный постоянно выкладывается на тренировках и растёт над собой.

«По мне, он молодец, профессионал и свою работу делает хорошо. Не зря все его любят в команде», — сказал Семак.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» заинтересован в приобретении Дзюбы.