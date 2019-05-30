Сборная России по футболу поздравила Головина с днём рождения

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Национальная команда России по футболу поздравила полузащитника Александра Головина с 23-м днём рождения, подарив имениннику торт.
Сборная России по футболу поздравила Головина с днём рождения
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На командном ужине сборной России футболисты и персонал команды поздравили с днём рождения полузащитника Александра Головина. Затем врач команды Эдуард Безуглов вынес большой торт со свечами, с которым сфотографировались сам виновник торжества и главный тренер Станислав Черчесов.

Сборная России по футболу сыграет два отборочных матча чемпионата Европы — 2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

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