Сборная России по футболу поздравила Головина с днём рождения

Национальная команда России по футболу поздравила полузащитника Александра Головина с 23-м днём рождения, подарив имениннику торт.

На командном ужине сборной России футболисты и персонал команды поздравили с днём рождения полузащитника Александра Головина. Затем врач команды Эдуард Безуглов вынес большой торт со свечами, с которым сфотографировались сам виновник торжества и главный тренер Станислав Черчесов.

Поздравили сегодняшнего именинника - Александра Головина.

Как вам тортик? 🎂 pic.twitter.com/QlLXTPc6je — Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.

Сборная России по футболу сыграет два отборочных матча чемпионата Европы — 2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

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