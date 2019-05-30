Кудерметова и Воскобоева не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Галина Воскобоева проиграли австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Встреча, продолжавшаяся 59 минут, завершилась со счётом 3:6, 0:6.

В других матчах игрового дня российский дуэт Виталия Дьяченко и Натела Дзаламидзе одолели Мэнди Минелла из Люксембурга и Элисон Ван Эйтванк из Бельгии (5:7, 6:2, 6:2), а россиянка Евгения Родина в паре со словенкой Полоной Херцог уступили полячке Алицим Росольской и китаянке Ян Чжаосюань (2:6, 2:6).

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс одержала победу во втором круге «Ролан Гаррос».