Алексей Швед прокомментировал победу «Химок» в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед в беседе с газетой «Известия» прокомментировал победу над казанским УНИКСом в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Это была очень тяжёлая серия, после которой хочется два дня посидеть дома и не думать о баскетболе. Да, я рад, что мы выполнили промежуточную задачу, вышли в Евролигу. Но впереди нас ждёт финал, на который у команды будет самый серьёзный настрой», — заявил спортсмен.

Как отметил Швед, он не считает себя героем противостояния с УНИКСом, поскольку все выложились на полную.

«Химки» выиграли серию (3:1) и вышли в финал, в котором сыграют с московским ЦСКА.