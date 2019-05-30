Алексей Швед прокомментировал победу «Химок» в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

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Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед в беседе с газетой «Известия» прокомментировал победу над казанским УНИКСом в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Алексей Швед прокомментировал победу «Химок» в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

«Это была очень тяжёлая серия, после которой хочется два дня посидеть дома и не думать о баскетболе. Да, я рад, что мы выполнили промежуточную задачу, вышли в Евролигу. Но впереди нас ждёт финал, на который у команды будет самый серьёзный настрой», — заявил спортсмен.

Как отметил Швед, он не считает себя героем противостояния с УНИКСом, поскольку все выложились на полную.

«Химки» выиграли серию (3:1) и вышли в финал, в котором сыграют с московским ЦСКА.

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