Теннисистка Потапова снялась с парного разряда «Ролан Гаррос»
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«К сожалению, я вынуждена сняться с парных соревнований Открытого чемпионата Франции по теннису из-за травмы. Это была незабываемая неделя. Спасибо всем за поддержку. Увидимся в 2020 году», — гласит пост спортсменки в Instagram.
В парном разряде «Ролан Гаррос» Анастасия Потапова должна была выступить вместе с украинкой Даяной Ястремской.
Ранее четвёртая ракетка мира Бертенс снялась из-за травмы с «Ролан Гаррос».