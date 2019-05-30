Теннисистка Потапова снялась с парного разряда «Ролан Гаррос»

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Россиянка Анастасия Потапова не сможет выступить в парном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) «Ролан Гаррос» по причине травмы.
Теннисистка Потапова снялась с парного разряда «Ролан Гаррос»
  • ©AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«К сожалению, я вынуждена сняться с парных соревнований Открытого чемпионата Франции по теннису из-за травмы. Это была незабываемая неделя. Спасибо всем за поддержку. Увидимся в 2020 году», — гласит пост спортсменки в Instagram.

В парном разряде «Ролан Гаррос» Анастасия Потапова должна была выступить вместе с украинкой Даяной Ястремской.

Ранее четвёртая ракетка мира Бертенс снялась из-за травмы с «Ролан Гаррос». 

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