Теннисистка Потапова снялась с парного разряда «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Потапова не сможет выступить в парном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) «Ролан Гаррос» по причине травмы.

«К сожалению, я вынуждена сняться с парных соревнований Открытого чемпионата Франции по теннису из-за травмы. Это была незабываемая неделя. Спасибо всем за поддержку. Увидимся в 2020 году», — гласит пост спортсменки в Instagram.

В парном разряде «Ролан Гаррос» Анастасия Потапова должна была выступить вместе с украинкой Даяной Ястремской.

Ранее четвёртая ракетка мира Бертенс снялась из-за травмы с «Ролан Гаррос».