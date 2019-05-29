Четвёртая ракетка мира Бертенс снялась из-за травмы с «Ролан Гаррос»

Голландская теннисистка Кики Бертенс по ходу матча второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» с представительницей Словакии Викторией Кужмовой отказалась от дальнейшего участия в соревнованиях.

Проигрывая со счётом 1:3, Бертенс попросила медицинский перерыв. Как сообщает WTA Insider, спортсменка из Нидерландов рассказала врачам о судорогах и отсутствии сил для дальнейшей борьбы.

После этого четвёртая ракетка мира приняла решение отказаться от участия в «Ролан Гаррос». Таким образом, Кужмова вышла в третий раунд турнира, в котором встретится либо с британкой Йоханной Контой, либо американкой Лорен Дэвис.

Ранее сообщалось, что Федерер вышел в третий круг «Ролан Гаррос».