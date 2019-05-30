Роберто Карлос ответил на вопрос, окажет ли он финансовую помощь «Анжи»
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«Грустно, что подобное происходит с «Анжи». Я желаю команде удачи и возвращения в элитный дивизион. Готов ли я оказать клубу финансовую помощь? Наличными — нет, но всё возможно», — цитирует Роберто Карлоса «Чемпионат».
«Анжи» вылетел из Российской премьер-лиги и не сумел пройти лицензирование на следующий сезон из-за финансовых проблем.
Ранее сообщалось, что «Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне.