Роберто Карлос ответил на вопрос, окажет ли он финансовую помощь «Анжи»

Легендарный бразильский футболист, выступавший за махачкалинский «Анжи», поделился мнением о финансовом положении клуба.

«Грустно, что подобное происходит с «Анжи». Я желаю команде удачи и возвращения в элитный дивизион. Готов ли я оказать клубу финансовую помощь? Наличными — нет, но всё возможно», — цитирует Роберто Карлоса «Чемпионат».

«Анжи» вылетел из Российской премьер-лиги и не сумел пройти лицензирование на следующий сезон из-за финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что «Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне.