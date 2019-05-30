Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан второй звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Во втором матче финальной серии с «Бостон Брюинз» россиянин забросил вторую шайбу своей команды, которая позволила перевести игру в овертайм.

Главной звездой дня стал одноклубник Тарасенко — защитник Карл Гуннарссон, а замкнул тройку лучших ещё один представитель «блюзменов» — Роберт Бортуццо.

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в ОТ со счётом 3:2 и восстановил равенство в серии.

Ранее сообщалось, что Тарасенко забросил свою десятую шайбу в плей-офф НХЛ.