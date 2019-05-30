Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан второй звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ
  • © Rich Graessle/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Во втором матче финальной серии с «Бостон Брюинз» россиянин забросил вторую шайбу своей команды, которая позволила перевести игру в овертайм.

Главной звездой дня стал одноклубник Тарасенко — защитник Карл Гуннарссон, а замкнул тройку лучших ещё один представитель «блюзменов» — Роберт Бортуццо.

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в ОТ со счётом 3:2 и восстановил равенство в серии.

Ранее сообщалось, что Тарасенко забросил свою десятую шайбу в плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить