Тарасенко забросил свою 10-ю шайбу в плей-офф НХЛ
- Reuters
Россиянин отличился в конце второго периода. Всего на счету форварда в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 15 очков (десять голов и пять передач) в 21 матче. Он также набирает результативные баллы уже восемь матчей плей-офф подряд. Это является лучшим результатом клуба за 29 лет.
Тарасенко сравнялся по данному показателю с Бреттом Халлом и Гари Сабурином. Рекорд же «Сент-Луиса» принадлежит Тони Карри, у которого серия с набранными очками в плей-офф насчитывала девять игр.
Ранее гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном».