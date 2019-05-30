Тарасенко забросил свою 10-ю шайбу в плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко во втором матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ) отметился своим десятым голом в сезоне.
Тарасенко забросил свою 10-ю шайбу в плей-офф НХЛ
  • Reuters

Россиянин отличился в конце второго периода. Всего на счету форварда в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 15 очков (десять голов и пять передач) в 21 матче. Он также набирает результативные баллы уже восемь матчей плей-офф подряд. Это является лучшим результатом клуба за 29 лет.

Тарасенко сравнялся по данному показателю с Бреттом Халлом и Гари Сабурином. Рекорд же «Сент-Луиса» принадлежит Тони Карри, у которого серия с набранными очками в плей-офф насчитывала девять игр.

Ранее гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном».

  

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