Педро стал первым футболистом в истории, забивавшим в финалах ЛЧ, ЛЕ и Суперкубке УЕФА
Об этом сообщает Gracenote Live.
Педро покорил это достижение после своего мяча в ворота «Арсенала» в финале Лиги Европы. Испанец также во время выступлений за «Барселону» забивал в финале ЛЧ сезона-2010/11 и отмечался голом в Суперкубке УЕФА в 2009 году.
«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Аршавин пошутил после победы «Челси» над «Арсеналом» в финале ЛЕ над завоеванием первого трофея Сарри.