Педро стал первым футболистом в истории, забивавшим в финалах ЛЧ, ЛЕ и Суперкубке УЕФА

Полузащитник лондонского «Челси» Педро Родригес стал первым игроком в истории футбола, которому удалось отличиться в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также в матче за Суперкубок УЕФА.

Об этом сообщает Gracenote Live.

Педро покорил это достижение после своего мяча в ворота «Арсенала» в финале Лиги Европы. Испанец также во время выступлений за «Барселону» забивал в финале ЛЧ сезона-2010/11 и отмечался голом в Суперкубке УЕФА в 2009 году.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Аршавин пошутил после победы «Челси» над «Арсеналом» в финале ЛЕ над завоеванием первого трофея Сарри.