Аршавин о первом трофее Сарри: всего лишь обыграл тренеришку

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин пошутил после победы «Челси» над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.

«Теперь никто не будет называть Сарри неудачником. С другой стороны, он всего лишь обыграл тренеришку», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Наставник «Челси» Маурицио Сарри, победив в финале ЛЕ, завоевал первый трофей в своей тренерской карьере в возрасте 60 лет. При этом под «тренеришкой» подразумевался Унаи Эмери, который возглавляет «Арсенал». Впервые так испанца назвал Артём Дзюба, когда специалист тренировал «Спартак», а форвард играл в составе красно-белых.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы. 

Ранее Эмери прокомментировал поражение «Арсенала» от «Челси» в финале ЛЕ.

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