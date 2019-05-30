Эмери прокомментировал поражение «Арсенала» от «Челси» в финале ЛЕ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды от «Челси» в финале футбольной Лиги Европы.

«В первом тайме мне казалось, что у нас хорошие шансы добиться нужного результата. Всё изменил первый гол, мы старались не выпадать из игры и искали пути к воротам. После второго гола ситуация для нас сильно осложнилась», — приводит слова специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также поздравил соперника с победой, отметив, что во втором тайме у «Челси» всё сложилось максимально удачно, в то время, как его подопечным не удавалось забить.

«Возможно, сегодня мы заслуживали большего, но своими шансами не воспользовались», — сказал Эмери.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Лион» сыграет на групповом этапе ЛЧ благодаря победе «Челси» в финале ЛЕ.