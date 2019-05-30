«Лион» сыграет на групповом этапе ЛЧ благодаря победе «Челси» в финале ЛЕ

Победа «Челси» в английском финале футбольной Лиги Европы над «Арсеналом» позволила французскому «Лиону» получить возможность напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

«Лион» занял третье место в минувшем сезоне чемпионата Франции и изначально должен был начинать свой путь в Лиге чемпионов со стадии плей-офф квалификации, но по регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) «Лион» будет играть в группе, благодаря победу «Челси».

Также теперь поменялись еврокубковые расклады у турецкого «Истанбула Башакшехира» и хорватской «Риеки». Турецкий коллектив сыграет в четвёртом квалификационном раунде ЛЧ, а «Риека» выступит в третьем отборочном раунде ЛЕ.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.

Ранее футболист «Челси» Давид Луис заявил, что Сарри заслужил победу в Лиге Европы.