Дзюба о своём попадании в символическую сборную ЛЕ: приятная компания

Короткая ссылка
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал своё попадание в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы по версии InStat Football.
Дзюба о своём попадании в символическую сборную ЛЕ: приятная компания
  • РИА Новости

«Приятная компания!» — написал Дзюба в своём Instagram.

Помимо российского форварда, в команду были включены Кевин Трапп и Мартин Хинтереггер из «Айнтрахта», игроки «Арсенала» Шкодран Мустафи, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Пьер-Эмерик Обамеянг, футболисты «Валенсии» Муктар Дьякаби и Даниэль Парехо, представители «Челси» Рубен Лофтус-Чик и Эден Азар, а также защитник «Аталанты» Рафаэл Толой.

«Зенит» покинул розыгрыш Лиги Европы на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии испанскому «Вильярреалу».

В текущем розыгрыше ЛЕ, включая квалификацию, Дзюба сыграл девять матчей, забил пять мячей и отдал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба включён в символическую сборную Лиги Европы по версии InStat Football.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить