Дзюба о своём попадании в символическую сборную ЛЕ: приятная компания

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал своё попадание в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы по версии InStat Football.

«Приятная компания!» — написал Дзюба в своём Instagram.

Помимо российского форварда, в команду были включены Кевин Трапп и Мартин Хинтереггер из «Айнтрахта», игроки «Арсенала» Шкодран Мустафи, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Пьер-Эмерик Обамеянг, футболисты «Валенсии» Муктар Дьякаби и Даниэль Парехо, представители «Челси» Рубен Лофтус-Чик и Эден Азар, а также защитник «Аталанты» Рафаэл Толой.

«Зенит» покинул розыгрыш Лиги Европы на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии испанскому «Вильярреалу».

В текущем розыгрыше ЛЕ, включая квалификацию, Дзюба сыграл девять матчей, забил пять мячей и отдал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба включён в символическую сборную Лиги Европы по версии InStat Football.