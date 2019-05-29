Сёмин объяснил, почему будет болеть за «Челси» в финале Лиги Европы
- РИА Новости
«Буду симпатизировать «Челси», признаюсь честно. Потому что там работают наши люди, много сделавшие для российского футбола. Ну, и в целом эта команда мне симпатична, как и её тренер. Кто выиграет? Я не знаю», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
Он отметил, что в любом случае, всё будут решать футболисты на поле. По его мнению, зрителей ожидает много захватывающей и бескомпромиссной борьбы. Тем не менее наставник железнодорожников не ждёт от матча много голов.
«Нужно учитывать важный фактор: в Баку очень жарко и высокая влажность. Футболистам будет непросто, это тяжёлое испытание для обеих команд. Стадион там, конечно, потрясающий, а вот климат для игры тяжёлый», — сказал Сёмин.
Финал Лиги Европы «Арсенал» — «Челси» состоится 29 мая в Баку. Начало — в 22:00 мск.
Ранее тренер сборной Армении высказался об отказе Мхитаряна лететь в Баку на финал ЛЕ.