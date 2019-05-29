Тренер сборной Армении высказался об отказе Мхитаряна лететь в Баку на финал ЛЕ
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- РИА Новости
«Генрих со мной не советовался. Но я полностью поддерживаю его в этом решении. Не каждому футболисту удаётся принять участие в матчах подобного уровня. Многие мечтают об этом всю жизнь. Я уверен, если бы Мхитарян сыграл в этом финале и победил, то смело поднял бы над головой армянский флаг в честь своего народа. Ничего бы не испугался. Я был бы горд за него, как и все мои соотечественники», — приводит слова Гюльбудагянца «Советский спорт».
Он отметил, что Мхитарян и без того является примером для подражания и потому вправе принимать решения, которые он считает нужными.
30-летний Мхитарян не полетел в Баку на финал Лиги Европы из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Финал Лиги Европы «Арсенал» — «Челси» состоится 29 мая в Баку. Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании осудили ситуацию с Мхитаряном.