Тренер сборной Армении высказался об отказе Мхитаряна лететь в Баку на финал ЛЕ

Главный тренер сборной Армении по футболу Армен Гюльбудагянц прокомментировал решение полузащитника национальной команды и лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна не приезжать в Баку на финал Лиги Европы.

«Генрих со мной не советовался. Но я полностью поддерживаю его в этом решении. Не каждому футболисту удаётся принять участие в матчах подобного уровня. Многие мечтают об этом всю жизнь. Я уверен, если бы Мхитарян сыграл в этом финале и победил, то смело поднял бы над головой армянский флаг в честь своего народа. Ничего бы не испугался. Я был бы горд за него, как и все мои соотечественники», — приводит слова Гюльбудагянца «Советский спорт».

Он отметил, что Мхитарян и без того является примером для подражания и потому вправе принимать решения, которые он считает нужными.

30-летний Мхитарян не полетел в Баку на финал Лиги Европы из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.

Финал Лиги Европы «Арсенал» — «Челси» состоится 29 мая в Баку. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании осудили ситуацию с Мхитаряном.