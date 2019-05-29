Председатель совета директоров футбольного «Локомотива» оценил итоги сезона

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Председатель совета директоров футбольного «Локомотива» Анатолий Мещеряков в беседе с газетой «Известия» оценил итоги сезона.
Председатель совета директоров футбольного «Локомотива» оценил итоги сезона
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Могу сейчас выразить только своё личное мнение, так как совета директоров ещё не было. Считаю, что этот сезон был успешным. Второе место в чемпионате и победа в Кубке — достижение для любого российского клуба», — сказал он.

Как отметил Мещеряков, при этом «Локомотиву» есть к чему стремиться.

Он добавил, что поставил бы команде пять с минусом или четыре с плюсом.

Ранее бывший тренер и советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в беседе с ФАН оценил выступление армейцев в минувшем сезоне.

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