Председатель совета директоров футбольного «Локомотива» оценил итоги сезона
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- РИА Новости
«Могу сейчас выразить только своё личное мнение, так как совета директоров ещё не было. Считаю, что этот сезон был успешным. Второе место в чемпионате и победа в Кубке — достижение для любого российского клуба», — сказал он.
Как отметил Мещеряков, при этом «Локомотиву» есть к чему стремиться.
Он добавил, что поставил бы команде пять с минусом или четыре с плюсом.
Ранее бывший тренер и советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в беседе с ФАН оценил выступление армейцев в минувшем сезоне.