Председатель совета директоров футбольного «Локомотива» оценил итоги сезона

Председатель совета директоров футбольного «Локомотива» Анатолий Мещеряков в беседе с газетой «Известия» оценил итоги сезона.

«Могу сейчас выразить только своё личное мнение, так как совета директоров ещё не было. Считаю, что этот сезон был успешным. Второе место в чемпионате и победа в Кубке — достижение для любого российского клуба», — сказал он.

Как отметил Мещеряков, при этом «Локомотиву» есть к чему стремиться.

Он добавил, что поставил бы команде пять с минусом или четыре с плюсом.

Ранее бывший тренер и советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в беседе с ФАН оценил выступление армейцев в минувшем сезоне.