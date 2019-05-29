СМИ: «Реал» установил цену на Рамоса

Короткая ссылка
Руководство мадридского «Реала» готово отпустить защитника и капитана команды Серхио Рамоса в другой клуб за компенсацию в размере €100 млн.
СМИ: «Реал» установил цену на Рамоса
  • Reuters

Как сообщает AS, президент «Реала» Флорентино Перес уведомил 33-летнего защитника, что согласится продать его только в том случае, если за него заплатят не менее €100 млн.

Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года. В его активе 84 гола и 39 результативных передач в 606 матчах за «Реал», в составе которого он четырежды выиграл испанскую Примеру и Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, трижды Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, а также дважды Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что Рамос выразил желание покинуть «Реал» и уехать в Китай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить