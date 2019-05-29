СМИ: «Реал» установил цену на Рамоса

Руководство мадридского «Реала» готово отпустить защитника и капитана команды Серхио Рамоса в другой клуб за компенсацию в размере €100 млн.

Как сообщает AS, президент «Реала» Флорентино Перес уведомил 33-летнего защитника, что согласится продать его только в том случае, если за него заплатят не менее €100 млн.

Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года. В его активе 84 гола и 39 результативных передач в 606 матчах за «Реал», в составе которого он четырежды выиграл испанскую Примеру и Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, трижды Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, а также дважды Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что Рамос выразил желание покинуть «Реал» и уехать в Китай.