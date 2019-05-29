Футболист Денисов решил завершить карьеру
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- РИА Новости
Об этом стало известно RT.
Профессиональная карьера хавбека началась в «Зените» в 2001 году. Вместе с командой из Санкт-Петербурга он трижды выиграл РПЛ, по одному разу — Кубок Премьер-лиги, Кубок России и дважды Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
Он также играл за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо». С 2016 года Денисов выступал за «Локомотив», в составе которого стал чемпионом РПЛ, а также дважды завоевал Кубок России.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» разорвал контракт с Денисовым по обоюдному согласию сторон.