Футболист Денисов решил завершить карьеру

Бывший полузащитник сборной России по футболу 35-летний Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру.

Об этом стало известно RT.

Профессиональная карьера хавбека началась в «Зените» в 2001 году. Вместе с командой из Санкт-Петербурга он трижды выиграл РПЛ, по одному разу — Кубок Премьер-лиги, Кубок России и дважды Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Он также играл за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо». С 2016 года Денисов выступал за «Локомотив», в составе которого стал чемпионом РПЛ, а также дважды завоевал Кубок России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» разорвал контракт с Денисовым по обоюдному согласию сторон.