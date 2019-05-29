Казань претендует на проведение Матча звёзд Единой лиги ВТБ

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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, что Казань претендует на проведение Матча всех звёзд в сезоне-2019/20.
Казань претендует на проведение Матча звёзд Единой лиги ВТБ
  • © vtb-league.com

«Со стороны Казани есть огромная заинтересованность в проведении этого мероприятия, но лига примет решение самостоятельно позже», — приводит слова Корстин «Реальное время».

Она отметила, что при определении места проведения матча будет учитываться множество факторов, как экономических, так и организационных.

«Мы хотим, чтобы расходы и доходы Матча звёзд были сопоставимы. Нам нужны спонсоры, нам нужны активности с болельщиками. Нам нужна достаточно высокая покупательная способность людей, чтобы поставить высокую стоимость билетов, и понимание и уверенность, что их раскупят. Плюс важны логистика, интерес к игре в регионе, плюс мы делаем качественную телевизионную картинку», — добавила гендиректор лиги.

В минувшем сезоне Матч всех звёзд прошёл в Москве.

Ранее сообщалось, что Алексей Швед был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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