В стыковых матчах за право выступления в РПЛ будет использоваться VAR
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По словам Калошина, которые передаёт ТАСС, система VAR будет использована во всех четырёх матчах.
В стыковых матчах сыграют «Крылья Советов» с «Нижним Новгородом», а также «Уфа» с «Томью». Первые игры пройдут 30 мая, ответные — 2 июня. «Нижний Новгород» и «Уфа» проведут первые матчи на своём поле.
Ранее сообщалось, что глава РФС рассказал, когда будет принят новый лимит на легионеров в РПЛ.