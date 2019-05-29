В стыковых матчах за право выступления в РПЛ будет использоваться VAR

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Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи судьям в России Леонид Калошин сообщил, что VAR будет использоваться в стыковых матчах за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2019/20.
В стыковых матчах за право выступления в РПЛ будет использоваться VAR
  • © Russell Hart
  • globallookpress.com

По словам Калошина, которые передаёт ТАСС, система VAR будет использована во всех четырёх матчах.

В стыковых матчах сыграют «Крылья Советов» с «Нижним Новгородом», а также «Уфа» с «Томью». Первые игры пройдут 30 мая, ответные — 2 июня. «Нижний Новгород» и «Уфа» проведут первые матчи на своём поле.

Ранее сообщалось, что глава РФС рассказал, когда будет принят новый лимит на легионеров в РПЛ.

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