Президент «Барселоны» опроверг слухи о возможной отставке Вальверде

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Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию СМИ о возможном увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.
Президент «Барселоны» опроверг слухи о возможной отставке Вальверде
  • Reuters

«Я ценю того, кто осторожно и разумно помогает нашей команде. Я говорю об Эрнесто Вальверде, которому мы полностью доверяем», — приводит слова Бартомеу Marca.

Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года. По итогам минувшего сезона каталонская команда стала чемпионом Примеры, но не сумела выиграть Кубок Испании, выйдя в финал, а в Лиге чемпионов завершила выступления на стадии полуфинала.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отправит Вальверде в отставку.

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