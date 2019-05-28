В «Тракторе» высказались о нашумевшем видео с хоккеистом Кузнецовым

В челябинском хоккейном клубе «Трактор» прокомментировали нашумевшее видео с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

«Его всегда хотят пригласить к себе в компанию, за стол, сделать фото, взять автограф и узнать его профессиональное мнение. У меня нет сомнений, что Евгений оказался случайно в этом номере. Обсуждать эту ситуацию не считаю нужным, в его действиях на видео нет ничего противозаконного», — приводит РИА Новости слова генерального директора «Трактора» Бориса Видгофа.

Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, являющийся воспитанником «Трактора», попал на видео, в котором показаны спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что Кузнецов признал подлинность видео с порошком, но отрицает причастность к наркотикам.