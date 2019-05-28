Эмери о возможном назначении Чеха на должность в «Челси»: мы не можем не верить в него

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном участии голкипера Петера Чеха в предстоящем финале Лиги Европы.
Эмери о возможном назначении Чеха на должность в «Челси»: мы не можем не верить в него
  • Reuters

«Я его уважаю как человека и профессионального вратаря. Думаю, он заслуживает доверия к себе своей карьерой. Мы не можем не верить в него», — заявил Эмери, отвечая на вопрос, повлияет ли на попадание Чеха в стартовый состав финала то, что он может стать спортивным директором «Челси».

37-летний Чех, объявивший о завершении карьеры по окончании сезона, выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год, после чего перешёл в «Арсенал».

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Сарри ответил на вопрос о возможном уходе из «Челси».

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