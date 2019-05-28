Сарри ответил на вопрос о возможном уходе из «Челси»

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Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос о своём будущем в команде.
Сарри ответил на вопрос о возможном уходе из «Челси»
  • Reuters

«Я думаю только о предстоящем финале. У меня контракт с «Челси» на два года, я общаюсь прежде всего с ним. У нас есть чувство, что мы заслуживаем победы завтра, и мы хотим её добиться», — заявил Сарри, комментируя слухи о том, что он станет следующим тренером «Ювентуса».

Сарри отметил, что начало сезона было очень тяжёлым, поскольку требовалось понять психологию игроков, но с января ситуация начала выправляться.

«Я люблю своих игроков, у меня два десятка прекрасных игроков... Мне нужно это учитывать при планировании будущего. Мне также нравятся английский футбол и АПЛ», — добавил итальянский специалист.

Сарри возглавил «Челси» в начале сезона-2018/19. Под его руководством команда заняла третье место в турнирной таблице АПЛ и уже обеспечила себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

По информации СМИ, 60-летний итальянский специалист близок к назначению главным тренером «Ювентуса».

Ранее Сарри заявил, что если «Челси» выиграет ЛЕ, то этот сезон станет чудесным для клуба.

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