Сарри: если мы выиграем ЛЕ, то этот сезон станет чудесным для «Челси»
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«У нас был прекрасный сезон, потому что год назад мы не попали в Лигу чемпионов, а сейчас смогли этого добиться. Мы прошли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» в Кубке английской лиги и уступили в финале по пенальти «Манчестер Сити», который я считаю лучшей командой в мире. Если мы выиграем Лигу Европы, то сезон станет чудесным», — заявил Сарри.
Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. Начало — 22:00 мск.
Ранее Сарри оценил шансы Канте сыграть в финале Лиги Европы.