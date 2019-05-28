Сарри: если мы выиграем ЛЕ, то этот сезон станет чудесным для «Челси»

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Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Арсеналом».
Сарри: если мы выиграем ЛЕ, то этот сезон станет чудесным для «Челси»
  • Reuters

«У нас был прекрасный сезон, потому что год назад мы не попали в Лигу чемпионов, а сейчас смогли этого добиться. Мы прошли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» в Кубке английской лиги и уступили в финале по пенальти «Манчестер Сити», который я считаю лучшей командой в мире. Если мы выиграем Лигу Европы, то сезон станет чудесным», — заявил Сарри.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. Начало — 22:00 мск.

Ранее Сарри оценил шансы Канте сыграть в финале Лиги Европы.

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