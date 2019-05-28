Сарри оценил шансы Канте сыграть в финале Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри рассказал, сыграет ли полузащитник Н’Голо Канте в предстоящем финале Лиги Европы с «Арсеналом».

«У него небольшие проблемы с коленом и было всего четыре дня на восстановление. Мы пытаемся поставить его на ноги, это не очень серьёзная травма. Будем до последнего надеяться, что он сыграет. Вероятность — 50 на 50. Вчера было 60 на 40, что не сыграет. Сегодня Н’Голо себя почувствовал лучше», — заявил Сарри.

Он отметил, что потеря Канте может стать очень серьёзной проблемой для «Челси» из-за ограниченного количества игроков на данной позиции.

«На данный момент у нас их только трое. Он единственный оборонительный полузащитник, который у нас есть. Надеюсь, что он восстановится, завтра узнаем лучше. Играть без Н’Голо — для нас проблема», — добавил итальянский специалист.

Канте получил повреждение колена на одной из тренировок, но, несмотря на это, отправился с командой в Баку.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Унаи Эмери заявил, что «Арсенал» и «Челси» будут играть ради болельщиков, где бы они ни были.