Эмери: «Арсенал» и «Челси» будут играть ради болельщиков, где бы они ни были

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери высказал мнение о ситуации с логистическими сложностями, возникшими у болельщиков, желающих посетить финал Лиги Европы с «Челси».
Эмери: «Арсенал» и «Челси» будут играть ради болельщиков, где бы они ни были
  • Reuters

«Это не в моей власти. Три года назад я играл с «Севильей» в Суперкубке УЕФА в Тбилиси. У Баку есть право принимать матч, надо уважать это решение. Конечно, мне бы хотелось сыграть с нашими болельщиками, и чтобы у «Челси» они тоже были. Но такие перелёты было организовать», — заявил Эмери.

Он отметил, что в любом случае команду будут поддерживать не только в Англии но и по всему миру.

«Мы в любом случае будем играть ради болельщиков, где бы они ни были», — добавил испанский специалист.

Финал Лиги Европы состоится в Баку 29 мая в Баку. Начало — 22:00 мск.

Ранее Эмери заявил, что хочет выиграть Лигу Европы с «Арсеналом».

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