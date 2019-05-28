Эмери: я хочу совершить нечто важное в «Арсенале» и выиграть ЛЕ

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, испытывает ли он повышенную ответственность перед клубом, не выигрывавшим еврокубки более 20 лет, накануне финала Лиги Европы с «Челси».
Эмери: я хочу совершить нечто важное в «Арсенале» и выиграть ЛЕ
  • Reuters

«Не я один должен испытывать чувства по этому поводу. У нас есть команда. Да, я хочу совершить нечто важное в «Арсенале» и выиграть этот турнир. Мы проделали длинный путь к финалу и испытываем по этому поводу особые чувства. Перед сезоном нам были поставлены две задачи — выиграть Лигу Европы и пробиться в Лигу чемпионов через Премьер-лигу. Завтра мы можем выполнить обе цели», — заявил Эмери.

Он отметил, что выход в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы является важной дополнительной целью.

«В начале сезона мы понимали, что добиться её будет очень сложно. Хорошо,  если с победой в Лиге Европы мы попадём в Лигу чемпионов. Мы рады, что завтра можем принять такой вызов. Для нас это большая ответственность», — добавил испанский специалист.

Последний на данный момент еврокубковый трофей «Арсенал» завоевал в 1994 году, выиграв Кубок обладателей кубков. В 2006 году «канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, однако уступили каталонской «Барселоне». 

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить