Эмери: я хочу совершить нечто важное в «Арсенале» и выиграть ЛЕ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, испытывает ли он повышенную ответственность перед клубом, не выигрывавшим еврокубки более 20 лет, накануне финала Лиги Европы с «Челси».

«Не я один должен испытывать чувства по этому поводу. У нас есть команда. Да, я хочу совершить нечто важное в «Арсенале» и выиграть этот турнир. Мы проделали длинный путь к финалу и испытываем по этому поводу особые чувства. Перед сезоном нам были поставлены две задачи — выиграть Лигу Европы и пробиться в Лигу чемпионов через Премьер-лигу. Завтра мы можем выполнить обе цели», — заявил Эмери.

Он отметил, что выход в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы является важной дополнительной целью.

«В начале сезона мы понимали, что добиться её будет очень сложно. Хорошо, если с победой в Лиге Европы мы попадём в Лигу чемпионов. Мы рады, что завтра можем принять такой вызов. Для нас это большая ответственность», — добавил испанский специалист.

Последний на данный момент еврокубковый трофей «Арсенал» завоевал в 1994 году, выиграв Кубок обладателей кубков. В 2006 году «канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, однако уступили каталонской «Барселоне».

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси».