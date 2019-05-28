Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»

Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.

«Когда вы выступаете за «Челси», в начале сезона люди думают о том, какой трофей будет завоёван в конце мая. Я просто хочу победить, неважно, забью или нет. Если это мой последний матч, надеюсь завоевать трофей. Будет ли это идеальным прощанием с «Челси»? Да», — приводит слова бельгийца FourFourTwo.

К Эдену Азару проявляет активный интерес мадридский «Реал». Предполагается, что летом игрок сменит команду.

Ранее сообщалось, что Аршавин прокомментирует финал Лиги Европы.