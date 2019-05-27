Аршавин прокомментирует финал Лиги Европы

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин станет одним из комментаторов финального матча футбольной Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом».

«Матч ТВ» проведёт прямую трансляцию финала с Олимпийского стадиона в азербайджанском Баку. Аршавин будет работать в паре с Тимуром Журавелем.

Игра состоится 29 мая в 22:00 мск.

В 21:10 телеканал покажет программу «Все на футбол!», в которой Георгий Черданцев и бывшие футболисты Игорь Корнеев и Евгений Алдонин обсудят предматчевые расклады.

Трансляция со стадиона начнётся в 21:50.

Ранее в парламенте Великобритании осудили ситуацию с футболистом «Арсенала» Мхитаряном.