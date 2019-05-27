Аршавин прокомментирует финал Лиги Европы
- @zenit_spb
«Матч ТВ» проведёт прямую трансляцию финала с Олимпийского стадиона в азербайджанском Баку. Аршавин будет работать в паре с Тимуром Журавелем.
Игра состоится 29 мая в 22:00 мск.
В 21:10 телеканал покажет программу «Все на футбол!», в которой Георгий Черданцев и бывшие футболисты Игорь Корнеев и Евгений Алдонин обсудят предматчевые расклады.
Трансляция со стадиона начнётся в 21:50.
Ранее в парламенте Великобритании осудили ситуацию с футболистом «Арсенала» Мхитаряном.