Аршавин прокомментирует финал Лиги Европы

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин станет одним из комментаторов финального матча футбольной Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом».
Аршавин прокомментирует финал Лиги Европы
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«Матч ТВ» проведёт прямую трансляцию финала с Олимпийского стадиона в азербайджанском Баку. Аршавин будет работать в паре с Тимуром Журавелем. 

Игра состоится 29 мая в 22:00 мск.

В 21:10 телеканал покажет программу «Все на футбол!», в которой Георгий Черданцев и бывшие футболисты Игорь Корнеев и Евгений Алдонин обсудят предматчевые расклады.

Трансляция со стадиона начнётся в 21:50.

Ранее в парламенте Великобритании осудили ситуацию с футболистом «Арсенала» Мхитаряном.

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