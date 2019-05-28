В рамках КР по лёгкой атлетике завершились соревнования дискоболов и метателей молота

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В рамках первого дня Кубка России по лёгкой атлетике завершились соревнования по метанию диска и молота.
В рамках КР по лёгкой атлетике завершились соревнования дискоболов и метателей молота
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В метании диска у женщин победила Елизавета Царёва с результатом 71,17 м. Второе место заняла Софья Палкина. Тройку замкнула Анна Пронкина. У мужчин в данной дисциплине первенствовал Алексей Худяков — 61,24. Вторым стал Николай Седюк, третьим — Виктор Бутенко.

В соревнованиях по метанию молота победила Елена Панова — 61,39 м. Второй результат показала Екатерина Строкова, третий — Наталья Карпова. Победителем в данной дисциплине у мужчин стал Валерий Пронкин — 72,02 м. Вторым стал Евгений Коротовский, а тройку призёров замкнул Алексей Сокирский.

Ранее сообщалось, что IAAF допустила 30 российских специалистов к работе на международных стартах.

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